روسيا تستدعي سفير اليابان

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا استدعت السفير الياباني لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات أدلت بها القيادة اليابانية بخصوص مساعي حل نزاع مستمر منذ عقود بين البلدين على سلسلة جزر.

ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإبرام معاهدة مع روسيا بشأن الجزر ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الجاري. لكن موسكو لا تبدي أي استعداد للتخلي عن سيطرتها على الجزر.

والنزاع مستمر منذ نحو سبعة عقود بين البلدين على الجزر التي سيطرت عليها قوات الاتحاد السوفيتي السابق في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء إنها استدعت السفير الياباني للاحتجاج على تصريحات لليابان بشأن ضرورة التوصل إلى تفاهم مع الروس المقيمين على الجزر بشأن انتقالها إلى السيطرة اليابانية.

كما احتجت الوزارة في بيان أيضًا على تعليقات قالت إن طوكيو أدلت بها بشأن رفض موسكو دفع تعويض لليابان عن “احتلال” الجزر.