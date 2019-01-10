تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على الانسحاب الأمريكي‎

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، إن العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، “لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة”.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، أن “من غير الواقعي توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة، التي أعطتها لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية”، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، أنه أبلغ نظيره التركي، بأن الولايات المتحدة ستعارض أي معاملة سيئة من القوات التركية لحلفاء واشنطن الأكراد في سوريا.

وأوضح أنه لم يعتبر رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلته خلال زيارة لتركيا، تجاهلًا له؛ لأن خطط إجراء محادثات بينهما لم يتم تأكيدها.

وفي شأن آخر، كشف أوغلو أن تركيا “قد تشتري صواريخ باتريوت من أمريكا في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة”، لكن ذلك سيكون مستحيلا إذا أجبرت واشنطن أنقرة على التخلي عن شراء منظومة إس-400 التي اتفقت على شرائها من روسيا.

وقال جاويش أوغلو، إن بلاده “لن نقبل إملاءات أمريكية بشأن شراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا”.