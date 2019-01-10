“الشاباك”: الاستثمارات الصينية في إسرائيل “أمر خطير”

حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، نداف أرجمان، من أن الاستثمارات الصينية “يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل“.

جاء ذلك خلال لقاء في جامعة تل أبيب، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء الأربعاء.

وأضاف رئيس “الشاباك”: “التأثير الصيني في إسرائيل يشكل خطرًا خاصة الاستثمار في البنى التحتية الاستراتيجية، والشركات الكبرى في السوق الإسرائيلية”.

ولفت أرجمان إلى أن “النفوذ الصيني في إسرائيل أمر خطير، لا سيما من حيث البنية التحتية الاستراتيجية والاستثمارات في الشركات الكبيرة”.

ووفق القناة، فإن رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، أشار إلى أن شركات صينية، هي من تقوم ببناء ميناء حيفا الجديد، والقطار الخفيف في تل أبيب، ناهيك عن أن شركات صينية تحاول شراء شركات تأمين إسرائيلية.

ورأى أرجمان، أنه “من الضروري سن قانون يراقب الاستثمارات الصينية في السوق الإسرائيلية”.

ويعتقد رئيس “الشاباك” أن “القانون في إسرائيل ضعيف، مقارنة بالاحتياجات الأمنية من حيث الإشراف على الاستثمارات من قبل الدول الأجنبية، وهذا قد يكون خطيرًا”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان العام الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين بلادها والصين بلغ أكثر من 11 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري مع إسرائيل.

كما توقعت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن تحتل الصين مكان الولايات المتحدة، كأكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في إسرائيل.