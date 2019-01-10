إيطاليا.. زعيمة حزب يميني تطالب بفرض “حصار بحري” على ليبيا

دعت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، جورجيا ميلوني، إلى فرض “حصار بحري” على ليبيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين صوب سواحل أوروبا الجنوبية.

وقالت ميلوني في رسالة وجهتها لوزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الأربعاء: “عزيزي ماتيو.. استمع لنا، الحل الأمثل لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلينا هو قفل السواحل الليبية.. نحن لن نسكت”.

ورغم أن سالفيني الذي ينتمي إلى تحالف “الخمس نجوم” اليميني، عارض الاتفاق الذي تم التوصل إليه لحل أزمة 49 مهاجرًا ظلوا عالقين في البحر لأسابيع، إلا أن “عدم فعله شيئًا إزاء الهجرة”، أثار حفيظة ميلوني التي قالت على صفحتها في فيسبوك: “لنرى إن كان هذا أكثر وضوحًا، هناك طريقة واحدة فقط للقول توقف بشكل دائم للهجرة غير المحكومة وغير الشرعية، وهي إقفال السواحل الليبية”.

واعتبر سالفيني، حسبما نقلت قناة “إيه بي سي” الأمريكية، أن “الاتفاق الذي تم التوصل له اليوم وينطوي على استقبال 8 دول أوروبية للمهاجرين، ومن بينهم إيطاليا، سيشجع مهربي البشر”.

وأكد الوزير الإيطالي، للصحفيين خلال زيارته لبولندا، رفضه التام لوصول مهاجرين جدد إلى البلاد، ما يضعه في خلاف مع رؤية رئيس الوزراء الإيطالي جوزبيي كونتي الذي قال إن استقبال بلاده قرابة 15 طفلاً مهاجرًا وآبائهم لن يؤثر على موقف بلاده الرافض لاستقبال مهاجرين تنقذهم سفن خاصة.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أعلن الأربعاء، التوصل لحل للأزمة يتمثل في نقل المهاجرين إلى الأراضي المالطية عبر سفن عسكرية وتوزيعهم على 8 دول أوروبية بعدما ظلوا عالقين في البحر لأسابيع إذ لم تقبل أي دولة أوروبية استقبالهم.