بعد وصفه البرلمان بـ”مجلس العار”.. إيران تحظر ظهور رجل دين على التلفزيون الرسمي

قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الأربعاء، منع ظهور وبث محاضرات رجل الدين والمفكر المعتدل محمد رضا زائري، بعدما هاجم مجلس الشورى في بلاده (البرلمان) ووصفه بأنه “مجلس العار”.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني رنجبر زاده، قوله إنه “اجتمع مع مسؤولي مؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وتقرر منع بث محاضرات الشيخ محمد رضا زائري”، معتبرًا أن “محاضراته وكلماته تضر بسمعة النظام ومؤسساته الرسمية”.

ورد زائري على قرار التلفزيون الحكومي، قائلًا: “خلافي مع بعض الأصدقاء هو أنني لا أربط النظام الإيراني بالسماء وأقدسه، بل العكس، وأعتقد أنه تجربة بشرية وإنسانية فيه النقص والخطأ والعيوب”.

من جانبه، قال غلام رضا كاتب، عضو البرلمان الإيراني، إن حظر ظهور “زائري” في التلفزيون الحكومي، “ليس قرارًا من البرلمان، إذ اتخذته رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون علي عسكري الذي عينه المرشد علي خامنئي قبل نحو سنتين”.

وأضاف رضا كاتب: “طلب النواب فقط من علي عسكري منع ظهور الإهانات والهجوم على السلطة التشريعية، لكن من الآن تم منع الشيخ علي رضا زائري من الظهور بشكل عام ولا يمكنه المشاركة في البرامج الحية من الآن فصاعدًا”.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب “محمد رضا زائري”، عن رفضه لـ”طريقة تعاطي النظام الإيراني الذي يدعي الإسلام، مع مخالفيه”، منتقداً تدخل رجال الدين في جميع شؤون البلاد.

وأشار إلى أن “المؤسسة الدينية ورجال الدين والمرجعيات الشيعية قبل مجيئ الثورة الإيرانية عام 1979 كانوا يتعاطون بشكل إيجابي مع المخالفين”.

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، استدعت محكمة خاصة برجال الدين في العاصمة طهران، محمد رضا زائري، بسبب هجومه، اللاذع على النظام بسبب طريقة تعاطيه مع شعبه، قائلًا إن “النظام استصغر الناس بشكل غير طبيعي”.