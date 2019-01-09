متظاهرون يرشقون السفارة الإيرانية في هولندا بالحجارة (فيديو)

رشقت مجموعة من المتظاهرين، السفارة الإيرانية لدى هولندا بالحجارة، وحاولوا الدخول إليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عائلات هولنديين من أصول إيرانية، تم اغتيالهم بهولندا في 2015 و2017، نظموا مظاهرة احتجاجية أمام سفارة طهران لدى أمستردام، ورشق بعضهم السفارة بالحجارة ومواد أخرى، فيما صعد آخرون السياج لمحاولة الدخول إليها”.

وأوقفت الشرطة الهولندية، خلال التظاهرة 4 أشخاص، بينهم نجل أحمد ملا نيسي، مؤسس حركة “النضال العربي لتحرير الأحواز”، التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية، والذي اغتيل في 2017، وفقًا لـ”الأناضول”.

ونشر ناشطون على “تويتر” مقاطع فيديو للهجوم الذي نفذه أشخاص رفع أحدهم علم جماعة الأحواز، ما دفع الصحف الإيرانية إلى توجيه الاتهامات مباشرة للأحوازيين بالوقوف وراء ما حدث.

وزعمت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، مساء الأربعاء، أن السفارة الإيرانية في هولندا “تعرضت لهجوم من قبل جماعة الأحواز العربية المعارضة للنظام الإيراني”.

یه چیزی بگم دلتون وا شه،

گروه #الاحوازیه رو یادتونه؟ همونا که قبل از سخنرانی #روحانی در سازمان حمله ی تروریستی انجام دادن؟

امروز، به محل سفارت ایران در #لاهه حمله کردند. دقیقا همزمان با موافقت با طرح #تحریم وزارت اطلاعات توسط اتحادیه اروپا.

به نقل از خبرگزاری فارس (????????) pic.twitter.com/OUrnSCYsvC — Mahdi (@mahditavakkolii) ٩ يناير ٢٠١٩

وتتهم هولندا طهران، بالوقوف وراء اغتيالات أشخاص من أصول إيرانية على أراضيها خلال 2015 و2017.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قُتل مؤسس حركة “النضال العربي لتحرير الأحواز”، أحمد ملا نيسي، في مدينة لاهاي الهولندية، بطلق ناري في رأسه أمام منزله.

وترفض إيران الاتهامات الموجهة إليها فيما يخص محاولات اغتيال أعضاء الحركة، معتبرة أن تلك الأعمال وراءها “قوى متآمرة تستهدف الإضرار بالعلاقات الإيرانية الأوروبية”.