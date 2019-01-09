روسيا تنفي استخدامها أمريكيًا أوقفته بتهمة التجسس في “مناورة دبلوماسية”

المصدر: ا ف ب

قالت روسيا، الأربعاء، إنها لا تستغل أحدًا “في مناورة دبلوماسية”؛ ردًا على اتهامات بريطانية إثر توقيف موسكو البريطاني الأمريكي بول ويلان للاشتباه بأنه جاسوس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية:”في روسيا لا نستغل الناس بتاتًا في مناورة دبلوماسية، بل نمارس مكافحة التجسس ضد من يشتبه بكونهم جواسيس”.

وكان جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، حذَّر الجمعة موسكو من “مناورة دبلوماسية” بعد توقيف عنصر المارينز السابق بول ويلان والذي يحمل جنسيات: إيرلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهمة “التجسس”.

وتم توقيف ويلان (48 عامًا) على خلفية قضايا مماثلة بين دول غربية وروسيا.

وتؤكد أجهزة الأمن الروسية أنها أوقفته “حين كان بصدد ممارسة التجسس” الأمر الذي نفاه، ويواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن 20 عامًا.

وقالت أسرته إنه كان في زيارة لموسكو بمناسبة زواج صديق له.

وأبدى بعض الخبراء في المسائل الأمنية شكوكًا بشأن اعتبار ويلان جاسوسًا، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فقد أُحيل إلى محكمة عسكرية في 2008 بتهمة السرقة والنصب، وهذه التهمة من الجرائم التي تمنع أو تعقّد -على الأقل-عملية توظيفه في الاستخبارات.

ورأى مراقبون آخرون أن توقيفه على صلة بتوقيف ماريا بوتينا في تموز/يوليو 2018 في واشنطن.

واتهمت بوتينا بأنها حاولت التسلل إلى دوائر الحُكم الأمريكية عبر جمعية للدفاع عن حمل السلاح، واعترفت مؤخرًا بأنها مذنبة ومتورطة في “مؤامرة” بغرض “الدفاع عن مصالح روسيا”.