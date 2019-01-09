أفغانستان: إنهاء الحرب دون حوار بين الحكومة وطالبان “أحلام”

قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبدالله عبدالله، الأربعاء، إن رفض طالبان إشراك الحكومة في محادثات السلام، يعني أن نهاية الصراع المستمر منذ 17 عامًا ستظل “ضربًا من الأحلام”.

جاءت تصريحات عبدالله بعد يوم من إلغاء طالبان جولة رابعة من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر، كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع؛ بسبب خلافات بشأن إشراك مسؤولين أفغان ووقف محتمل لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

واكتسبت مساعي التوصل لتسوية عن طريق المفاوضات زخمًا في الأسابيع الأخيرة، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي سببتها الأنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم سحب آلاف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

وتضغط الولايات المتحدة على زعماء طالبان للجلوس مع مسؤولي الحكومة الأفغانية، لكن الحركة تعتبر واشنطن القوة الرئيسية وترفض التعامل مع إدارة كابول بوصفها “دمية”.

وأضاف عبدالله، لتجمع في كابول بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لوضع الدستور: إن “أي اتفاق سلام لا يحترم حقوق مواطنينا التي اكتسبت بالكثير من التضحيات هو ضرب من الأحلام ولن يتحقق أبدًا”، مضيفًا أن “اليوم يشكل الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية ذريعة لاستمرار الحرب واغتنام المزيد من الفرص”.

وذكر قيادي من طالبان أن “المحادثات التي كانت ستصبح الجولة الرابعة مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، كانت ستركز على الانسحاب الأمريكي، وتبادل السجناء، ورفع الحظر عن تحركات قادة طالبان”.

وذكرت مصادر من طالبان أن “الحركة طالبت السلطات الأمريكية بالإفراج عن 25 ألف سجين، وأنها ستفرج عن ثلاثة آلاف لكن مسؤولين أمريكيين لم يرغبوا في بحث الأمر”.

والحرب في أفغانستان هي أطول حرب تخوضها واشنطن، وكلفتها قرابة تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.