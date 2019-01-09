خامنئي عن المسؤولين الأمريكيين: أغبياء وحمقى من الدرجة الأولى

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولين الأمريكيين بـ”الأغبياء من الدرجة الأولى”، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء أمام حشد من أهالي مدينة قم في الذكرى السنوية الـ 41 لمظاهرات 9 كانون الثاني/يناير من العام 1978، ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وحسب موقع خامنئي، قال المرشد، “يوحي بعض زعماء أمريكا بأنهم مجانين وهذا ما أرفضه أنا، لكنهم حمقى وأغبياء من الدرجة الأولى”، مضيفًا “قبل فترة قال أحد المسؤولين الأمريكيين في اجتماع مع حفنة من الإرهابيين، إنه يأمل أن يحتفل عيد كريسمس لعام 2019 في طهران“.

وحث خامنئي، المسؤولين في بلاده على “التحلي بالشجاعة مقابل ثرثرة الأمريكيين”.