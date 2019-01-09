بتهمة التجسّس لصالح إيران.. سجن وزير إسرائيلي سابق 11 عامًا

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن وزيرا سابقا اعترف، اليوم الأربعاء، بالتجسس لحساب إيران في اتفاق مع الإدعاء العام مقابل السجن لمدة 11 عاما.

كانت السلطات قد وجهت الاتهام في يونيو إلى جونين سيجيف، وزير الطاقة من عام 1995 حتى عام 1996، وقال جهاز الأمن الداخلي شين بيت في ذلك الحين إن المخابرات الإيرانية جندته أثناء إقامته في نيجيريا.

وذكر شين بيت أن المحققين توصلوا إلى أن سيجيف تواصل مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا في 2012 وزار إيران مرتين للاجتماع مع من جندوه.

وأضاف أن سيجيف حصل على نظام اتصال مشفر من عملاء إيرانيين وزود إيران “بمعلومات تتعلق بقطاع الطاقة، ومواقع أمنية في إسرائيل ومسؤولين في مؤسسات سياسية وأمنية”.

ولم تصدق المحكمة رسميا حتى الآن على عقوبة السجن التي اتفق عليها الإدعاء مع سيجيف، وهو طبيب سُجن عام 2004 بعد إدانته بمحاولة تهريب أقراص اكستاسي (أقراص النشوة) إلى إسرائيل.

وترك سيجيف إسرائيل عام 2007 بعد إطلاق سراحه.

وقال شين بيت إن سيجيف اعتقل في مايو أثناء زيارة إلى غينيا الاستوائية وتم ترحيله إلى إسرائيل.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من إيران على بيان وزارة العدل الإسرائيلية.