إيران تطلق سراح 15 صيّادًا هنديًا

أطلقت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء، سراح 15 صيّادًا هنديًا احتُجزوا في يوليو/ تموز الماضي، على أساس أنهم دخلوا المياه الإيرانية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “إيلنا” العمالية الإيرانية.

وقالت الوكالة بحسب ما نقلت عن مصادر إيرانية، “إن الصيادين الهنود الذين تم احتجازهم لأكثر من 5 أشهر على أساس أنهم كانوا ينتهكون المياه الإقليمية الإيرانية تم إطلاق سراحهم أمس الثلاثاء”.

وأكد ناكول مفوض، مسؤول في مدينة “أوتارا كانادا”، “أن الصيادين الهنود البالغ عددهم 15 شخصًا، سيعودون إلى بلدهم عن طريق الإمارات العربية المتحدة”.

واعتقلت السلطات الإيرانية الصيادين الهنود في 27 تموز/ يوليو الماضي بذريعة انتهاكهم المياه الإقليمية الإيرانية، ودخولهم مياه جزيرة كيش الواقعة جنوب إيران، والمطلة على الخليج العربي.

وتأتي الخطوة الإيرانية بينما يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، بزيارة إلى الهند منذ يومين.