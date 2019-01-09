إسرائيل.. استطلاع رأي يظهر غانتس منافسًا قويًا لنتنياهو

كشف استطلاع رأي أجرته القناة العاشرة العبرية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بات يشكل منافسًا قويًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب الاستطلاع، الذي نشرت القناة نتائجه اليوم، فإن 38% من الإسرائيليين يرون في غانتس الشخص المناسب لتولي منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، مقابل 41% يرون ذلك في نتنياهو.

وأجاب 21% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم على السؤال، بأنهم لا يعلمون لمن سيصوتون، ويشكل هؤلاء هدف المتنافسين في الانتخابات، لأن أصواتهم هي التي تحسم المعركة.

وتشكل هذه النتيجة حسب القناة العبرية، تطورًا دراميًا في الانتخابات الإسرائيلية التي طالما أظهرت استطلاعات الرأي فيها تصدر نتنياهو تفضيلات الناخبين دون منازع.

ورغم أنه لا يتم انتخاب رئيس الوزراء في إسرائيل بشكل مباشر، بل يكلف بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بالانتخابات، إلا أن نتيجة هذا الاستطلاع تظهر تغيرا في المزاج الإسرائيلي.

وقالت القناة العاشرة، في تحليلها لنتائج الاستطلاع، إن هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها غانتس المستجد في الساحة السياسية الإسرائيلية تهديدًا حقيقيًا لمكانة نتنياهو، رغم أن الأول لم يخاطب الإسرائيليين بشكل مباشر بعد، ولم يجر مقابلات صحفية حول برنامجه ومواقفه السياسية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن خطاب غانتس، المتوقع الخميس، سيكون ذا أهمية كبرى في ظل المعطيات الحالية.

وبين الاستطلاع أنه في حالة منافسة يائير لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، لنتنياهو على رئاسة الوزراء، فقد يحصل نتنياهو على 45% مقابل 29% لصالح لبيد، فيما قال 26% إنهم لا يعلمون لمن سيمنحون أصواتهم.

وأعلن غانتس قبل نحو أسبوعين عن تشكيل حزب سياسي جديد باسم “حصانة إسرائيل” لينافس في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقررة في 19 أبريل/نيسان المقبل.

وشمل الاستطلاع، 694 شخصًا 604 منهم يهود، و90 من غير اليهود. وأجرت الاستطلاع لصالح القناة العاشرة العبرية في صفوف اليهود شركة “برويكت همدجام”، فيما أجرته في صفوف غير اليهود شركة “ستايت نت”. وهامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3.7%.