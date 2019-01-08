مسلمة تتعرض للاعتداء أمام أطفالها في أمريكا بسبب الحجاب

كشفت سيدة أمريكية مسلمة، اليوم الثلاثاء، عن تعرضها لهجوم أمام أعين أطفالها بولاية “أوكلاهوما” الأمريكية؛ بسبب ارتدائها للحجاب.

وقالت جنان عايش إنها فوجئت بتعرضها لهجوم من امرأة بينما كانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها، حيث طلبت منها “العودة إلى بلادها”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأضافت أن السيدة الأمريكية سألتها عن سبب ارتدائها الحجاب إذا كانت مواطنة، ووجهت لها العديد من الأوصاف النابية والألقاب المسيئة.

وذكرت عايش أن الاعتداء عليها بدأ عندما كانت تحاول مغادرة برج يونيون، لتعترضها المعتدية طالبة منها مغادرة الولايات المتحدة.

وأكدت السيدة المسلمة أن المعتدية صفعتها وضربتها على رأسها، وقالت: “شعرت بتشويش في عيني، لم أتمكن من رؤية ما حولي، لقد أمسكت بالحجاب ونزعته عن رأسي وقامت بشد شعري”.

وتابعت قائلةً: “كان أطفالي معي.. لا يجب على أي طفل رؤية أمه في حالة كهذه”.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن طبيبًا أكد تعرض “عايش” لارتجاج في المخ، ما دفع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) إلى مطالبة السلطات بالتحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية.

وفي 2017، أعلن المجلس أن حالات التمييز زادت بنسبة 15% في أوكلاهوما، لتحتل الولاية بذلك المركز الثاني بعد تكساس كأكبر مركز لجرائم الكراهية ضد المسلمين.

وأشار مدير كير التنفيذي بالولاية آدم سلطاني إلى أن المسلمين يتعرضون لهجمات من اليسار واليمين بالولايات المتحدة على حد سواء.