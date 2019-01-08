ترقب لإصدار جواز سفر أفريقي “موحّد” في فبراير

أكّد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، أن الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، والتي ستُعقد في أثيوبيا، في فبراير/شباط المقبل، ستشهد فكرة إطلاق جواز سفر موحَّد لكل الأفارقة، وفق مل نقلته تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وقال فقيه محمد، إن الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، ستشهد تقديم بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الجواز، الذي وصفه بـ “الحلم الذي طال انتظاره” مشدّدًا على أنّ هذه الفكرة باتت أقرب إلى الواقع مما يتخيله كثيرون.

وأضاف قائلًا:”خلال المؤتمر الذي سيُعقد في فبراير المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، سيتم عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم، وإنتاج، وإصدار جواز السفر الأفريقي”.

وأضاف أن الخطوة ستجعل “الحلم الذي طال انتظاره أقرب إلى الواقع، من أجل حرية تنقل كاملة عبر القارة الأفريقية”.

ويهدف الجواز الموحَّد إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الحركة التجارية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الاتحاد الأفريقي مبادرة “سوق جوية موحدة”، والهادفة إلى خلق سوق مشتركة للسلع والخدمات.

وقال موقع “كوارتز”، إنه في حال صادق رؤساء الدول على تفاصيل هذه المبادرة، فإنها ستمهد الطريق لإصدار جواز سفر موحَّد في فبراير/شباط المقبل.

وكان رئيس نيجيريا السابق، أولوسجان أوباسانجو، قد دعا إلى إصدار جواز سفر موحَّد كما حدث في الاتحاد الأوروبي.

وأكد خلال تصريحات صحافية، أن القادة الأفارقة يناقشون إصدار جواز سفر موحَّد حاليًا، مشيرًا إلى أن أوروبا المسؤولة عن الانقسام في أفريقيا أثناء عصر الاستعمار، متحدة الآن رغم خوضها حروبًا مريرة فيما بينها.

وتابع:”إذا اتحدت الدول الأفريقية، سننجو جميعًا، وإذا انقسمنا سنغرق”، لافتًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستحقق العديد من الإنجازات لأفريقيا.