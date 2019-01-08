تقرير: خسارة أردوغان لدائرتي أنقرة وإسطنبول بالانتخابات “ستفضح فساده”

رأى تقرير أمريكي أن خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأي من دائرتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة، ستمكن المعارضة من الوصول إلى ملفات قد تستخدم دليلًا على “فساد الحكومة”.

وقال التقرير الذي نشره معهد “بيكر” أمس الإثنين، إن “المعارضة التركية يمكنها فضح فساد الرئيس رجب طيب أردوغان في حال فوزها بالانتخابات المحلية في الدائرتين الرئيسيتين، أنقرة وإسطنبول”، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي “سيفعل كل ما بوسعه لمنع هذا الفوز”.

ولفت التقرير الذي نشره معهد “بيكر” أمس الإثنين إلى أن “كثيرًا من الأتراك لا يعتقدون بأن الانتخابات التي تجري في آذار/ مارس المقبل، ستغير أي شيء، على أساس أن السلطة الفعلية متركزة في يدي أردوغان رغم أن المعارضة مقتنعة بأن نتيجة الانتخابات يمكن أن تكون نقطة تحول في حال خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم”.

وأوضح أن “الدائرتين تشكلان أهمية قصوى لأردوغان، ولذلك فهو يستخدم الموارد الحكومية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لشراء ولاء العاملين فيهما وغيرهم، بما فيها الوظائف والمساعدات المالية وبرامج اجتماعية وعقود أعمال لشركات موالية”.

لكن التقرير رأى أن “المعارضة لا يمكنها الفوز في تَينِك الدائرتين نظرًا لافتقارها لإستراتيجية واضحة للكشف عن عمليات الغش والتزوير في الانتخابات، التي حدثت في شهر حزيران/ تموز من العام الماضي من قبل الحزب الحاكم”.

وأشار إلى أن “الموالين لأحزاب المعارضة فقدوا الثقة بتلك الأحزاب؛ بسبب فشلها في مواجهة عمليات الغش على الرغم من الوعود التي قدمتها المعارضة قبل الانتخابات”.

وقال: “كانت بالفعل لحظة محبطة لهؤلاء المؤيدين عندما أعلن المرشح الرئيسي للمعارضة فوز أردوغان، في الوقت الذي كان فيه آلاف من مؤيدي المعارضة لا يزالون يدلون بأصواتهم في بعض الدوائر.. بعد ذلك تحدثت تقارير عديدة عن حدوث عمليات غش وتزوير واسعة في تلك الانتخابات“.

وختم التقرير بأنه “ما لم تأتِ بإستراتيجية مقنعة وخلّاقة، وفي نفس الوقت مسالمة للتعامل مع محاولات التزوير في الانتخابات، فإن المعارضة لن يكون بمقدورها تقديم أي حل سياسي موثوق بهدف مواجهة الحزب الحاكم في الانتخابات”.