ترامب يوجه الثلاثاء “خطابًا إلى الأمة” حول قضية الحدود

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيوجه “خطابًا للامة”، مساء الثلاثاء، حول ما أسماه “الأزمة” على الحدود الأمريكية المكسيكية.

يأتي ذلك في وسط تواصل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، بسبب إصرار ترامب على تمرير الكونغرس ميزانية خاصة لبناء جدار حدودي مع المكسيك، لرفض الديمقراطيين ذلك.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “يسعدني أن أبلغكم أنني سأوجه خطابًا للأمة بشأن الأزمة الإنسانية والأمن الوطني في حدودنا الجنوبية، مساء الثلاثاء”.

كما يخطط ترامب، حسب وكالة أسوشييتد برس ان يزور الخميس، الحدود الجنوبية للبلاد، لتسليط الضوء على مطالبه ببناء الجدار.

وفي وقت سابق أمس، هدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وفي حال الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية يستطيع ترامب أخذ جزء من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية مصاريف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ودخل الإغلاق الجزئي أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب تضمين تكاليف إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك.

ويطالب ترامب بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، بينما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة يتوقف عمل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.