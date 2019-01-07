أردوغان: قرار ترامب الانسحاب من سوريا “خطوة صائبة”

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقدم على خطوة صحيحة باتخاذ قرار الانسحاب من سوريا”.

وأضاف أردوغان، في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه “من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب بغية حماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري، وتنفيذه بالتعاون مع شركاء حقيقيين”.

وأردف: “نريد تنفيذ استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على الأسباب الكامنة وراء الراديكالية”.

وتابع أردوغان، في المقال الذي نُشر قبل يوم من لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن تركيا ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش “والجماعات الإرهابية الأخرى” في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، في تغريدة على “تويتر”، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بـ”حذر ووتيرة مناسبة”.