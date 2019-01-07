ترامب يوضح كيف سيتم الانسحاب الأمريكي من سوريا

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى تبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات الأمريكية من سوريا، حيثُ أكد أن الانسحاب سيتم “بطريقة حذرة”، مشيرًا إلى أن المعركة ضد تنظيم “داعش” لم تنتهِ بعد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سنغادر سوريا بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرف بحذّر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور”.

وتعرض ترامب إلى ضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة له بعد تصريحاته السابقة، التي أشار فيها الى أنه يعتبر أن تنظيم “داعش” قد تم القضاء عليه، وأنه يرغب في خروج القوات الأمريكية من سوريا فورًا.

وتأتي تصريحاته غداة زيارة مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، إلى إسرائيل أبلغ خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم أمس الأحد، أن الانسحاب الأمريكي لن يحدث قبل “هزيمة داعش وعدم قدرته على إحياء نفسه مرة أخرى”.

وجاءت تلك التطمينات بعد عاصفة دبلوماسية أعقبت إعلان ترامب المفاجئ، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالانسحاب الفوري من سوريا.

ويوجد حاليًا نحو 2000 جندي أميركي في سوريا التي تشهد حربًا أهلية مدمرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم “داعش”.