البقاء العسكري الأمريكي في قاعدة “التنف”..حماية لإسرائيل وتعطيل للمشروع الإيراني

عرض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تبقى في قاعدة “التنف” العسكرية، جنوب سوريا قريبًا من الحدود الأردنية، قوات عسكرية أمريكية بشكل دائم.

وأرجع المسؤول الأمريكي عرضه ذلك؛ إلى الرغبة في تعطيل المشروع الإيراني الذي يرمي لفتح طريق بري من طهران إلى الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط.

كشفت ذلك مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم، في سياق تغطيتها الإخبارية للزيارة التي قام بها بولتون لتل أبيب، واستمرت حتى صباح اليوم، وما قدّمه خلالها من تطمينات لنتنياهو بشأن تداعيات سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإخباري، أن بولتون، الذي يُوصف بأنه من صقور الإدارة الأمريكية في مواجهة إيران، بحث مع نتنياهو استثناء قاعدة التنف من الانسحاب العسكري من سوريا.

ونسبت “بوليتيكو” إلى أحد كبار المسؤولين الأمريكان، يرافق بولتون، قوله إن المرابطة في هذه القاعدة يمكن أن تكون دائمة، ما من شأنه أن يوفر ضمانة إضافية لحماية إسرائيل، فضلًا عن التعطيل الدائم لخطط إيران بإقامة جسر بري يصلها بالمتوسط عبرالعراق وسوريا.