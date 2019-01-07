مسؤول فلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف جنوب الضفة الغربية

كشف مسؤول اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان في جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور، يوم الإثنين، عن مخططات استيطانية جديدة أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مناطق جنوب الضفة؛ لتوسعة المستوطنات على حساب أراضي المواطنين.

وقال الجبور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، إن “حكومة الاحتلال قدمت خرائط وصورًا لممتلكات المواطنين الفلسطينيين للمقاوليين الإسرائيليين؛ لتنفيذ هذه المشاريع في جنوب الضفة، والتي ستؤدي إلى تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين”.

وأشار الجبور إلى “مخطط لفتح طريق استيطاني جديد يبدأ من مستوطنة عتصيون مرورًا بمخيم العروب ووصولًا إلى مناطق شرق يطا”.

وأكد الجبور أن “هذا التغول الاستيطاني الكبير في مناطق جنوب الضفة الغربية جاء بتشريع وضوء أخضر من المجلس السياسي- الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)؛ لتسهيل اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومزروعاتهم ومحاصيلهم الشتوية”.