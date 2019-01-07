الاتحاد الأفريقي “يدين بشدّة” الانقلاب الفاشل في الغابون ‎

أدان الاتحاد الأفريقي “بشدّة” محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت اليوم الإثنين في الغابون، وفق ما أكد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه.

وكتب فقيه في تغريدة “الاتحاد الأفريقي يدين بشدّة محاولة الانقلاب التي وقعت هذا الصباح في الغابون”، مع دعوة مجموعة من العسكريين صباحًا إلى “انتفاضة” شعبية في غياب الرئيس علي بونغو الموجود في نقاهة خارج البلاد منذ أكثر من شهرين.