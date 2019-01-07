روحاني: “لا نجرؤ” على ذكر الاتفاق النووي‎

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاثنين، إنه وبعض المسؤولين في حكومته “لا يجرؤن على ذكر اسم الاتفاق النووي، بسبب بغض البعض له”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين عن روحاني خلال اجتماعه مع وزير ومساعديه، لبحث موضوع منع استيراد المبيدات الزراعية، قوله : “بالطبع، لا نجرؤ الآن على ذكر اسم الاتفاق النووي، لأن بعض الناس والمسؤولين مستاؤون”.

ويوجه التيار المتشدد في إيران، اللوم والانتقاد إلى الرئيس حسن روحاني وحكومته، بسبب إبرامهم للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وانسحبت الولايات المتحدة مطلع مايو/ أيار الماضي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات الشديدة والصارمة على طهران في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الإيرانية وارتفاع سلع المواد الأساسية وحظر استيراد المواد الخام.