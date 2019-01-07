حكومة الغابون تعلن فشل الانقلاب العسكري

أعلنت حكومة الغابون، اليوم الاثنين، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وتم توقيف المتمردين على حد قولها.

وقال غي بيرتران مابانغو المتحدّث باسم حكومة الغابون لوكالة فرانس برس إن “الهدوء عاد، والوضع تحت السيطرة”. وأضاف أنه من أصل من خمسة عسكريين استولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني ليل الأحد الاثنين، “تم توقيف أربعة ولاذ واحد بالفرار”.

وساد الهدوء معظم أنحاء ليبرفيل عاصمة الغابون، لكنّ هناك وجودًا قويًا للشرطة والجيش في الشوارع، وتحوم طائرات هليكوبتر في الأجواء.

وكان واضحًا منذ البداية أن محاولة الانقلاب محل شك كبير، حيث ألقى ضابط شاب برتبة ملازم بيان الانقلاب الأول، وهو ما يشير إلى عدم وقوف القوات المسلحة كاملة خلف المحاولة.