وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه أرنس

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن وزيرالدفاع السابق، موشيه أرنس، قد توفي اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 93.

ويعد أرنس، من كبار قادة حزب الليكود اليميني، وشغل منصب وزير الدفاع 3 مرات، خلال الأعوام 1983، و1990، و1999.

ويُعرف عن أرنس، تشدده ضد العرب، حيث رفض اتفاقية “كامب ديفيد”، للسلام مع مصرعام 1978، وكان يرفض كذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وولد أرنس في ليتوانيا، عام 1925، وهاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته عام 1939، وحصل على الجنسية الأمريكية، وخدم في جيشها بين الأعوام 1944-1946.

وفي عام 1948، الذي شهد تأسيس دولة إسرائيل، عقب نكبة فلسطين، هاجرإلى إسرائيل وانضم إلى ميليشيات الأرغون الصهيونية.

وقالت هيئة البث، إن أرنس بدأ حياته السياسية، نائبًا في البرلمان عن حزب الليكود منذ العام 1973، وشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ثم تم تعيينه عام 1982 سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة.

واعتزل أرنس الحياة السياسية عام 2003، ليشغل منصب رئيس الجمعية لتخليد ذكرى زئيف جابوتينسكي “قيادي في الحركة الصهيونية توفي عام 1940”.