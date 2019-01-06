“سوريا الديمقراطية” تعتقل 5 عناصر من داعش بينهم أمريكيان

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، عناصر من تنظيم داعش، بينهم أمريكيان، بحسب محطة “فوكس نيوز” الأمريكية.

ونقلت “فوكس نيوز” عن شون روبرستون الناطق الرسمي باسم “البنتاغون”، أن “السلطات لديها تقارير موثوقة المصدر عن مواطنين أمريكيين تم احتجازهما، ويعتقد أنهما يقاتلان لصالح داعش، لكن المعلومات حيال ذلك لا تزال غير مؤكدة وهي في طور التحقيق”.

وحدد روبرستون هوية المقبوض عليهم، وهم “وارن كريستوفر كلارك”، الملقب بأبو محمد العامري، من مدينة هيوستن الأمريكية، والثاني “زيد عبدالحميد” الملقب بأبو زيد العامري، وهو أمريكي لكنه لم يحدد مكان إقامته.

ووفق الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، فإن الثلاثة الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، هم: “أيرلندي وباكستانيان”، لافتًا إلى أن “العملية التي أدت لضبط تلك المجموعة، جاءت كجزء من عملية عاصفة الجزيرة، المكلفة بتحرير باقي الأراضي السورية، التي ما زالت تحت سيطرة داعش”.

وأوضح أن “داعش محاصر في منطقة محدودة من الدولة، بعد أن كان يسيطر على مناطق واسعة، حيث تعرض لقتال عنيف أدى لوقوع العديد من القتلى في صفوفه”، مبينًا أن “التنظيم وعلى وقع خسائره، خطط لشن هجمات ضد المدنيين الذي حاولوا الهروب من مناطق الحرب.

وكانت شبكة “إن بي سي”، نشرت تقريرًا، في فبراير الماضي، أكدت فيه أن المدعو “كلارك” قدم طلبًا؛ يريد من خلاله الانضمام لصفوف داعش.

وفيما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، في ديسمبر الماضي، القضاء على “داعش”، وكتب تغريدة جاء فيها: “لقد هزمنا داعش”، إلا أن مستشار الأمن القومي “جون بولتون”، أكد يوم الأحد، أن “انسحاب الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا مشروط بهزيمة ما تبقى من داعش، وعلى تركيا أن تضمن سلامة المقاتلين الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة”.