تظاهرات نسائية ضمن احتجاجات “السترات الصفر” في فرنسا

قرر محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا، تخصيص احتجاجهم، اليوم الأحد، لإبراز الصوت النسائي الرافض لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

ونزلت المئات من السيدات إلى شوارع فرنسا خصوصًا في باريس بسترة صفراء وهن يحملن بأيديهن بالونات صفراء أيضًا، للتعبير عن غضبهن من سياسات ماكرون.

واجتمعت النساء قبل الساعة الحادية عشرة – الموعد المحدد للقاء – بساحة الجمهورية، ورددن النشيد الوطني الفرنسي، ثم وقفن دقيقة صمت ترحمًا على الأشخاص الـ 10 الذين قتلوا خلال الاحتجاجات.

ثم انطلقت المحتجات في مسيرة عبر الشوارع، مرددات عدة شعارات من قبيل ” انتهى أمرك يا ماكرون فكل النساء في الشارع” ، وأيضًا شعار :”قادمات لنأخذك من منزلك” ، في دعوة إلى نساء أخريات للالتحاق بهن.

وقالت ممرضة (42 عامًا) لموقع “ليكسبريس” :”بقيامنا بهذه التظاهرة الأولى للنساء، أردنا فتح قناة تواصل ثانية غير العنف، لأن كل ما ينشر عن الحركة في وسائل الإعلام هي الوقائع العنيفة، وينسون جوهر المشكل”.

وكانت مجموعة “السترات الصفراء” قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل النساء “اللواتي يشعرن بالفقر والإهانة والتهميش من طرف الدولة إلى الخروج للشارع للمطالبة بحقوقهن”، مذكرة إياهن بالدور المهم الذي اضطلعت به المرأة خلال الثورة الفرنسية.