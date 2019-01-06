ماي: إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج ستدخل بريطانيا منطقة مجهولة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة ستدخل “منطقة مجهولة” إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر، نافية صحة تقارير عن عزمها تكرار تأجيل تصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق.

وقالت ماي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة، لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان”.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه اليوم الأحد، أن مزيدًا من البريطانيين يريدون بقاء بلادهم عضوًا في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثانٍ.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الـ29 من مارس/ آذار، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تزال تبذل جهودًا حثيثة للحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تمرير الاتفاق أو حتى انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (يوجوف)، أنه في حالة إجراء استفتاء ثانٍ على الفور، فإن 46% سيصوتون لصالح بقاء بلادهم في الاتحاد، بينما سيصوت 39% فقط لصالح الانسحاب.

وانقسمت النسبة المتبقية بين ناخبين لم يحسموا أمرهم بعد ومن يرفضون التصويت، ومن امتنعوا عن الإجابة على هذا السؤال.

وعندما جرى استبعاد هؤلاء من العينة التي شملها الاستطلاع، كانت النتيجة 54 مقابل 46 صوتًا لصالح الاستمرار في الاتحاد.

وتتوافق نتائج هذا الاستطلاع إلى درجة كبيرة مع نتائج استطلاعات أخرى جرت خلال الشهور الماضية، وأظهرت انقسامًا عميقًا بين الناخبين، مع رجاحة الكفة قليلًا تجاه الاستمرار ضمن التكتل الأوروبي.

وشارك في الاستطلاع ما يزيد على 25 ألفًا، وأجرته المؤسسة لصالح حملة (بيبولز فوت) التي تقود مطالبات بإجراء استفتاء ثانٍ.

وترفض ماي بشدة إجراء استفتاء ثانٍ.

لكن الاستطلاع، أظهر أن 41% رأوا أن القرار الأخير بشأن الخروج ينبغي أن يحسمه استفتاء عام جديد، في حين أن 36% عبروا عن اعتقادهم بضرورة ترك هذا القرار في يد البرلمان.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على خطة ماي للخروج من الاتحاد، خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الـ14 من يناير/ كانون الثاني الجاري.