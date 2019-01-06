وصفته بأنه “مخالف للدستور”.. نيويورك تايمز تحذر ترامب من إعلان حالة الطوارئ على حدود المكسيك

حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، من إعلان حالة الطوارئ على حدود المكسيك، بهدف بناء جدار بطول 2000 ميل (3200 كم) لمنع الهجرة غير الشرعية، على اساس أن مثل هذا القرار “مخالف للدستور”.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته السبت، بأن القوات المسلحة ترتكب جريمة اتحادية في حال تنفيذها أوامر ترامب بإعلان حالة الطوارئ، التي هدد الرئيس الأمريكي باللجوء إليها يوم الجمعة؛ من أجل تمويل مشروع الجدار من الميزانية الدفاعية وتوكيل مهمة بنائه الى القوات المسلحة.

وقالت الصحيفة:”رغم أنه من غير المعروف بماذا يفكر الرئيس، هناك أمر واضح جدًا وهو أن مثل هذا العمل لن يكون غير شرعي فحسب، بل إنه في حال إطاعة القوات المسلحة لأوامر الرئيس، فإنها سترتكب جريمة اتحادية.”

وأوضحت بأن “الدستور يمنع الرئيس من استخدام القوات المسلحة لتمرير أي قانون محلي، ويجيز لوزير الدفاع أن يضمن عدم قيام الجيش أو البحرية أو القوات الجوية بأي عمل أو نشاط مماثل، ما لم يكن مسموحًا به في إطار الدستور”.

ولفتت “نيويورك تايمز”، إلى أن الدستور يخول مجلس النواب الأمريكي برفض قرار الرئيس إعلان حالة الطوارئ، ثم تمرير قرار النواب إلى مجلس الشيوخ الذي يمكنه إجراء تصويت على قرار الرئيس خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وتابعت:”بما أن قرار الرئيس إعلان حالة الطوارئ سيكون ردًا على فشله في إقناع الكونغرس بالموافقة على مشروع الجدار، فإنه من غير المعقول أن تقبل أكثرية المجلس بقرار الرئيس الذي يمثل إهانة لسلطة المجلس.”

وختمت قائلة: “قد تشعل هذه الأمور أزمة أخطر بكثير من مشكلة الهجرة، وهي أن رئيسًا جاهلًا يضع القوات المسلحة في موقف عليها أن تختار بين الانصياع لأوامره أو لسلطة القانون بشأن قضية محلية تافهة”.