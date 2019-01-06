مسؤول: تزايد عدد السياح الأمريكيين في إيران بنسبة 27%

كشف نائب رئيس منظمة السياحة والآثار الإيرانية، ولي تيموري، عن تزايد عدد السياح الأمريكيين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية الحالية (بدأت في 21 مارس 2018)، بزيادة قدرها 27 % على أساس سنوي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، عن تيموري قوله إن “عدد السياح الأمريكيين الذين قصدوا المناطق السياحية الإيرانية بلغوا 1665 شخصًا خلال الأشهر السبعة الماضية بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي“.

وأضاف “لقد وصل عدد الأمريكيين 214 مسافرًا إلى إيران حتى شهر آبان وهو الشهر الثامن في إيران (نهاية تشرين الأول/ اكتوبر الماضي)، يكون عدد المسافرين قد وصل إلى 1879″.

وقال المسؤول الإيراني “من خلال المشاورات الجارية حاليًا مع السلطات المعنية، فإن عملية إصدار التأشيرات سيتم تسهيلها للمواطنين الأمريكيين“.

وأضاف تيموري أن أكثر من خمسة ملايين مسافر زاروا إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة 57 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن “السياح توجهوا إلى مئات المواقع التاريخية مثل البازارات والمتاحف والمساجد والجسور والحمامات والمدارس والأضرحة والكنائس والأبراج والقصور المنتشرة في جميع أنحاء إيران، و22 منها مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.