إيران تستعد لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا في بحر قزوين

أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الأحد، استعداد قوات بلاده لإجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا في بحر قزوين قريبًا.

وقال الأدميرال خانزادي لوكالة أنباء “مهر” الحكومية، إن “إيران وروسيا تستعدان لإجراء تدريبات بحرية مشتركة في بحر قزوين بما في ذلك تدريبات الانقاذ ومكافحة القرصنة”، مشيرًا إلى أن “التعاون بين البحريتين الإيرانية والروسية والقوات البحرية لدول بحر قزوين تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية”.

وأضاف “لدينا في بحر قزوين علاقات منظمة، حيث يمكن القول إنها أخذت شكلًا تقليديًا وإن هذه الدول تدرك بعضها البعض جيدًا، فبحر قزوين بحيرة مغلقة وتوفير الأمن لها يقع على عاتق جميع دولها”.

ونوه قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، إلى أن دول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياهه، قائلًا “إن بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة وجميع الدول تتابع هذا التوجه ذاته”.

ولفت الأدميرال خانزادي، إلى أن المناورات المشتركة بين إيران وروسيا “تعزز من مستوى التعاون البحري في جميع مستوياته الاستراتيجية والتكتيكية والعملاتية”، معلنًا عن “إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا للإمداد والإنقاذ ومواجهة قراصنة البحر قريبًا”.

وأجرت إيران وروسيا عدة تدريبات بحرية في بحر قزوين، بما في ذلك 2015 و 2017، ولدى إيران وروسيا علاقات وثيقة، بما في ذلك في سوريا، حيث يدعم كلاهما الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت روسيا العام الماضي، إنها ملتزمة بشدة بتعميق العلاقات مع إيران على الرغم من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاق نووي دولي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.