ترامب: محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا.. وستتواصل اليوم‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدراليّة الذي دخل أسبوعه الثالث، “لم تُحرز تقدمًا كبيرًا أمس السبت، لكنّها ستتواصل اليوم الأحد”.

والتقى نائب الرئيس مايك بنس أمس، زعيم الأقليّة الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديمقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب على تويتر “نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتوّ، أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي، ولم يتمّ إحراز تقدّم كبير اليوم، من المقرّر عقد اجتماع ثانٍ الأحد”.

ويقع مشروع الرئيس القاضي ببناء جدار يمتد على طول 3200 كم على الحدود مع المكسيك في صلب خلاف، يحول دون توصل الرئيس والكونغرس إلى اتفاق حول الميزانية، ما أدى إلى شلّ 25% من الإدارات الفدرالية منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويرفض ترامب توقيع قانون ميزانية ما لم ينص على تخصيص خمسة مليارات دولار لمشروع الجدار، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين باتوا يسيطرون على مجلس النواب.

ودافع ترامب مجددًا الجمعة الماضية عن المشروع الذي كان أبرز وعوده الانتخابية تحت شعار مكافحة الهجرة غير القانونية، فأكد استعداده للمضي في الشلل الحكومي لأشهر، بل حتى لأكثر من سنة.

وهو يعتبر بناء الجدار مسألة “أمن قومي”.

واضطر حوالي 800 ألف موظف حكومي إما إلى العمل دون تقاضي أجر، أو إلى أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، ومن بينهم عناصر إدارة أمن المواصلات المكلفين بالأمن الجوي، وعملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

كما اضطرت متاحف يقصدها السياح إلى إغلاق أبوابها، فيما تتراكم القمامة في الحدائق العامة.

ويُشكّل “الإغلاق” مادّة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُحمّل كلّ من الحزبين خصمه مسؤوليّة إغلاق الإدارات الفدراليّة الأمريكيّة.