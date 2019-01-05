بولتون يصل إسرائيل لتنسيق انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مساء السبت، إلى إسرائيل؛ لمناقشة الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة (رسمية)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش مع بولتون، الأحد، التنسيق بين الجانبين؛ تمهيدًا لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن بولتون، قوله لدى وصوله مطار “بن غوريون” في تل أبيب: “لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري”.

وحذّر بولتون، النظام السوري من “اعتبار الانسحاب فرصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وحسب الهيئة العبرية، فقد أكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة باقية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الهيئة إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيوضح ذلك لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط، الأسبوع الجاري، التي تشمل ثمانية دول بينها إسرائيل.

ومساء الجمعة، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو، سيجري جولة شرق أوسطية، تبدأ في 8 يناير/كانون الثاني الجاري بزيارة الأردن، وتختتم في 15 من الشهر نفسه بالكويت.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر سحب قوات بلاده من سوريا، دون أن يذكر موعدًا لذلك، غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الانسحاب قد يستغرق شهورًا.