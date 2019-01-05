واشنطن تُحذّر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية بعد سحب قواتها

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم السبت، الحكومة السورية من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأمريكي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال بولتون للصحفيين على طائرة تقله إلى تل أبيب، “ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية، كما فعلنا في مرتين سابقتين”.

وأضاف قائلًا: “لذلك على النظام، نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر”.

وتابع بولتون “فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل”.