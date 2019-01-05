موسكو تؤكد اختطاف 6 بحارة روس من سفينة في بنين‎

أكدت السفارة الروسية في جمهورية بنين، غرب إفريقيا، السبت، أن 6 بحارة روس اختطفوا جراء هجوم لقراصنة على سفينة في المياه الإقليمية.

وقالت السفارة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن القراصنة هاجموا السفينة MSC MANDY التي ترفع علم بنما، في منطقة المياه الإقليمية لبنين، في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: “كان هناك 24 شخصًا على متن السفينة، معظمهم من الرعايا الروس”.

وأوضحت السفارة أن “المهاجمين احتجزوا ستة أشخاص كرهائن بينهم القبطان”، وأن جميع البحارة المخطوفين هم “مواطنون روس”.

والجمعة، أعلنت السفارة أن السفينة كان على متنها 20 مواطنًا روسيًا وأربعة أوكرانيين واثنين آخرين من جورجيا.

وقالت: إن البعثة الدبلوماسية الروسية أبلغت مقر البحرية لبنين بالحادث، وتتواصل مع السلطات هناك لمعرفة المستجدات.

كما ذكرت السفارة أنها تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المواطنين الروس.

ولم يتضح بعد الدافع وراء عملية الخطف أو الجهة التي تقف وراءها.