روسيا تقول إنها غير مستعدة لمبادلة جندي أمريكي سابق‎ محتجز لديها

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، إن روسيا ليست مستعدة لمبادلة جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، بول ويلان، المحتجز في موسكو بتهمة التجسس.

وأضاف، وفقًا لما نقلتهُ وكالة “إنترفاكس” الروسية: “لا أرى سببًا لإثارة القضية في إطار مبادلات، ينبغي أن نتخذ كل الإجراءات المطلوبة في هذا الموقف”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة احتجزت مواطنًا روسيًا يدعى ديمتري ماكارينكو على جزر ماريانا الشمالية ونقلته إلى فلوريدا.

وأضافت، في بيان، أن موسكو بانتظار تفسير من واشنطن لأسباب احتجازه، وأن السلطات الأمريكية ألقت القبض عليه في يوم 29 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.