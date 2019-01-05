الحكم بالسجن مدة طويلة ضد “نابغة الاقتصاد الإيراني”

أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، اليوم السبت، أن المحكمة الابتدائية قضت بالسجن مدة طويلة ضد نابغة اقتصادي ورجل الأعمال الذي ينحدر من أصول عربية “شهرام جزائري”، الذي جرى اعتقاله في 29 تموز/ يوليو العام الماضي.

وقال دولت آبادي، خلال تصريح للصحفيين على هامش اجتماعه مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية في طهران: “المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا بالسجن لفترة طويلة ضد شهرام جزائري”، من دون أن يكشف عن فترة الحكم الذي صدر ضد المتهم.

واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية رجل الأعمال البارز “شهرام جزائري” بتهمة وجود ديون وضرائب متراكمة عليه عندما حاول الهروب إلى تركيا العام الماضي، إذ كان يختبئ بشاحنة إيرانية كانت محملة بالعدس متجهة نحو تركيا.

وقالت السلطات القضائية الإيرانية في حينها إن “التهمة الأولى الموجهة ضد شهرام جزائري هي عدم دفع ضرائب للحكومة تقدر بنحو 450 مليون تومان (45 ألف دولار حاليًا) بالإضافة إلى وجود اتهامات له في اختلاس أموال بمشروع تجاري في مدينة مشهد شمال شرق البلاد”.

وشهرام جزائري الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، والمولود في مدينة الأهواز من أب عربي وأم فارسية من العاصمة طهران، يعد من كبار رجال الأعمال في إيران.

وألقي القبض على جزائري في 13 تشرين/ نوفمبر 2001 بتهمة الفساد المالي والرشوة، وحكم عليه بالسجن 13 عامًا، ثم أطلق سراحه في الثالث من اكتوبر 2014، ووصفت الاتهامات التي حكم عليه بها بـ”أعظم قضية فساد اقتصادي في تاريخ إيران”، كما يلقب بأنه “نابغة الاقتصاد الإيراني”.

بعد ذلك واصل أنشطته الاقتصادية وسعى العام الماضي لتأسيس مصرف استثماري باسم “بنك شهرام الدولي”، وكان يعد من المستشارين الاقتصاديين البارزين ويسمح له بدخول مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان).