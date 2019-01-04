ترامب يبدي ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

المصدر: أ.ف.ب

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة ثقته بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين، ووضع حدّ للحرب التجاريّة التي أعلنها على بكين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قبل ثلاثة أيّام من بدء أوّل مفاوضات في بكين الإثنين بين موظّفين كبار أمريكيين وصينيين:”أعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتّفاق مع الصين”.

وتابع:”لدينا مفاوضات تجاريّة مكثّفة حاليًا مع الصين، والرئيس شي (جينبينغ) منخرط جدًا مثلي تمامًا، ونحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيّد جدًا”.

وتبادلت واشنطن والصين فرض رسوم جمركيّة على سلع تفوق قيمتها 300 مليار دولار العام الماضي، ما تسبّب بنزاع تجاري بدأ يؤثّر في الأرباح، وأدّى إلى هبوط أسواق المال.