متجاوزًا رغبات ترامب.. النواب الأمريكي ينهي أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية

أقر مجلس النواب الأمريكي الخميس، تشريعات لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في عدة وكالات اتحادية، وتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير شباط.

وبموجب مشاريع القوانين سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى 30 سبتمبر أيلول أي نهاية السنة المالية الحالية.

وكان البيت الأبيض، قال إن مستشارين للرئيس دونالد ترامب سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين، إذا صادق الكونجرس عليها دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.