جيم ويب.. مرشح ترامب المحتمل لوزارة الدفاع

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح جيم ويب، لتولي حقيبة الدفاع، خلفًا لجيمس ماتيس الذي استقال من منصبه.

ونقلت صحيفة “نيويورك تاميز” الخميس، عن مسؤول لم تنشر اسمه، أن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، تواصلا مع ويب.

وأضافت الصحيفة أن “المسؤول أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض”.

وجيم ويب، هو سناتور ديمقراطي سابق شغل أيضًا منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان.

واستقال ماتيس بعد قرار ترامب المفاجئ سحب كل القوات الأمريكية من سوريا ونصف القوة الأمريكية في أفغانستان.