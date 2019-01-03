وزير الدفاع الأمريكي الجديد يبحث الملف السوري مع بومبيو وبولتون

التقى وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شاناهان، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، وبحث معهما عدة ملفات من بينها الملف السوري، وفق مسؤول في وزارة الدفاع.

وبات شاناهان وزيرًا للدفاع بالوكالة، اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، خلفًا لجيم ماتيس الذي استقال؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال المسؤول، رافضًا كشف هويته: “هذا الصباح، اجتمع شاناهان وبومبيو و(رئيس الأركان جو) دانفورد وبولتون هنا في البنتاغون؛ لبحث مجموعة واسعة من الموضوعات بينها سوريا”.

وجاء الاجتماع بناء على طلب شاناهان، وهو الأول الذي يعقده وزير الدفاع الجديد مع وزير الخارجية، منذُ أول كانون الثاني/يناير، علمًا بأنه سبق أن التقاه مرارًا حين كان المسؤول الثاني في البنتاغون.

ولم تسبق لشاناهان (56 عامًا) الذي أمضى أكثر من 30 عامًا في مجموعة بوينغ، الخدمة في الجيش، وهو لا يتمتع بأي خبرة سياسية؛ ما يُثير قلق أعضاء الكونغرس الذين كانوا يعتبرون سلفه ماتيس ضمانًا للاستقرار في إدارة يشوبها الاضطراب.

ويوم أمس الأربعاء، كرّر ترامب عزمه على سحب قواته من سوريا، واصفًا هذا البلد بأنه عبارة عن “رمل وموت”، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وكان العديد من المسؤولين الأمريكيين حذّروا من الانسحاب بشكل سريع من سوريا؛ خشية أن يتيح ذلك لروسيا وإيران التفرد في هذا البلد.