وسط استمرار للاحتجاجات.. مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسي يترك موقعه

كشف سيلفان فور، مسؤول الشؤون الإعلامية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن توجّهه للاستقالة من منصبه، وسط تخوفات بأن تكون الاستقالة مؤشرًا على أن السياسة الإصلاحية القاسية للرئيس، وموجة من الفضائح السياسية، واحتجاجات الشوارع بدأت تمس دائرته المقربة بعد عام ونصف العام فقط من توليه الرئاسة.

ورجَّح وزراء في الحكومة بأن يترك “سيلفان فور”، الذي صاغ رسائل حملة ماكرون الانتخابية، وكتب بعضًا من أهم الكلمات التي ألقاها، موقعه في قصر الإليزيه “لأسباب شخصية”.

وقال “فور” لوكالة الأنباء “الفرنسية” إنه “بعد عامين ونصف العام من العمل الدؤوب في خدمة المرشح وبعد ذلك الرئيس، آمل أن أتابع مشاريعي المهنية والشخصية الأخرى، وقبل كل شيء أن أخصص المزيد من الوقت لأسرتي”.

وتأتي استقالة “فور” بعد رحيل المستشار السياسي لماكرون في نهاية العام الماضي ليقود الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في البرلمان الأوروبي، لكن الإعلام الفرنسي توارد معلومات تفيد بأن مستشارين آخرين مقربين من الرئيس ربما يستعدون أيضًا للرحيل.

ويرى مساعدو ماكرون في حوارات خاصة أن “وتيرة الإصلاحات، والنشاط المفرط للرئيس، وزياراته الخارجية الكثيرة، من ضمن الأسباب التي بدأت تؤثر حتى على أكثر مخلصيه”.

وكان ماكرون تعهد خلال كلمة ألقاها بمناسبة العام الجديد بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وسجلت شعبية ماكرون تراجعًا قياسيًا.

وقال الرئيس الفرنسي:”خلال الأعوام القليلة الماضية انخرطنا في إنكار صارخ للواقع، ولا يمكننا أن نعمل أقل ونكسب أكثر، ولا يمكن خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق”.