أمريكا تصدر تحذيرًا استباقيًا لإيران حول أنشطة الصواريخ الباليستية

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تحذيرًا استباقيًا لإيران من المضي قدمًا في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء، قالت إنها تنتهك قرار مجلس الأمن؛ لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران أعلنت خططًا لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية يقول بومبيو إنها تستخدم تكنولوجيا “مماثلة تمامًا” لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال بومبيو في البيان: “لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر”.

وأضاف: “ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية؛ لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية”.

كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نقلت عن الجنرال قاسم تقي زادة نائب وزير الدفاع قوله في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، إن إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء قريبًا.

وأضاف تقي زادة: “الأقمار الصناعية صنعها خبراء محليون وستوضع في مدارات مختلفة”.

وقال بومبيو إن إطلاق مثل هذه الصواريخ ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية. ودعا القرار إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم التكنولوجيا نفسها. لكن القرار لم يصل إلى حد منعها صراحة من مثل هذه الأنشطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو أيار، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بومبيو، إن إيران أطلقت مرارًا صواريخ باليستية منذ صدور قرار الأمم المتحدة. وتابع أنها أجرت تجارب على إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وأضاف بومبيو: “الولايات المتحدة تحذر باستمرار من أن إقدام النظام الإيراني على إطلاق الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية له أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن “فرنسا وألمانيا وبريطانيا والعديد من الدول من مختلف أرجاء العالم أبدت قلقها الشديد كذلك”.

وأطلقت إيران، في يوليو تموز 2017، صاروخًا قالت إنه قادر على نقل قمر صناعي إلى الفضاء، في عمل وصفته الإدارة الأمريكية بأنه مستفز. وفي وقت سابق من ذلك الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.