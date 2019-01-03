القائم بأعمال السفير الكورى الشمالى في إيطاليا يطلب اللجوء السياسى لدولة ثالثة

طلب أرفع دبلوماسي كوري شمالي في إيطاليا اللجوء إلى بلد غربي، فيما قد يشكل انشقاقًا مهمًا عن نظام بيونغ يانغ، وفق ما ذكرت صحيفة “جونغانغ إيلبو” الكورية الجنوبية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية في سيول، اليوم الخميس، إن “جو سونغ جيل” سفير كوريا الشمالية بالوكالة في إيطاليا، طلب من بلد غربي لم يُكشف منح اللجوء له ولعائلته.

وأكد أحد المصادر، التي نقلت عنها الصحيفة المعلومات، أنه “طلب اللجوء في بداية الشهر الماضي”، موضحًا أن وضع هذا الدبلوماسي يشكل معضلة للسلطات الإيطالية، التي تقوم مع ذلك “بحمايته في مكان آمن”.

ويشغل جو (48 عامًا) منصب السفير بالنيابة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، عندما طلبت إيطاليا من السفير، الذي عينته كوريا الشمالية مون جونغ-نام، الذي لم يكن استكمل إجراءات اعتماده، مغادرة البلاد احتجاجًا على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية وإجرائها تجارب نووية.

وقالت صحيفة “جونغانغ”، نقلًا عن خبير لم تحدده، إن جو “معروف بأنه نجل أو صهر أحد كبار المسؤولين في نظام بيونغ يانغ”.

ووصل “جو” إلى روما في أيار/مايو 2015 مع زوجته وأبنائه ما يوحي بأنه ينتمي إلى عائلة تتمتع بامتيازات، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن أسباب انشقاقه غير معروفة.

وفي حال تأكد الأمر، فسيكون انشقاقًا مهمًا يذكر بحادثة انشقاق الرجل الثاني في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا ثاي يونغ-هو، أحد أرفع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين لجأوا إلى الخارج، في 2016.

وكان ثاي برر انشقاقه برغبته في تأمين مستقبل أفضل لأبنائه الثلاثة مع استدعائه للعودة إلى كوريا الشمالية.

ومعظم الدبلوماسيين الكوريين الشماليين يلزَمون بشكل عام بترك أفراد من عائلاتهم وفي أغلب الأحيان الأطفال، في البلاد لردعهم عن الانشقاق عندما يصبحون خارج البلاد.