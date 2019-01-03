ترامب مهاجمًا ماتيس: لم يفعل شيئًا في أفغانستان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس، مشيرًا إلى أنه “غير سعيد” بما فعله في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع أعضاء إدارته، الأربعاء.

وقال ترامب إنه هو من أقال ماتيس، على الرغم من خطاب استقالة الأخير الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر الأول.

وأضاف ترامب: “أتمنى له التوفيق. آمل أن يقوم بعمل جيد. لكن كما تعلمون، فإن الرئيس باراك أوباما أقاله، وهذا هو ما فعلته”، مضيفًا: “أريد النتائج”.

وغادر ماتيس كرئيس للقيادة المركزية في عهد أوباما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخلافات حول إيران.

وذكر أن ماتيس “شعر بسعادة غامرة عندما حصل على مئات الملايين من الدولارات من التمويل العسكري، لكنه لم يقدم أي نجاح في المقابل”.

وتابع ترامب متسائلًا: “ما الذي فعله من أجلي؟ كيف فعل في أفغانستان؟ ليس جيدًا. ليس جيدًا. لست سعيدًا بما فعله في أفغانستان ولا ينبغي أن أكون سعيدًا”.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعث ماتيس رسالة استقالته لترامب من منصبه كوزير للدفاع؛ نظرًا لوجود خلافات بينهما في عدد من القضايا.

وفي البداية، أشاد ترامب عبر حسابه في “تويتر” بأداء ماتيس في منصب وزير الدفاع، معتبرًا أن “تقدمًا لا يصدق” تم تحقيقه خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أنه سيستقيل “بشرف”، لكن تسريبات إعلامية ذكرت في حينه أن الرئيس كان غاضبًا من هذا التطور.