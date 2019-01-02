ترامب: سوريا عبارة عن “رمل وموت” بلا ثروات كبيرة

المصدر: أ ف ب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تأكيد عزمه سحب قواته من سوريا، التي وصفها بأنها عبارة عن بلد من “رمل وموت”، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي: “قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة”.

وأضاف: “أنا لا أريد البقاء في سوريا إلى الأبد. إنها رمل وموت”.

وردًا على أسئلة عدة حول موعد سحب القوات الأمريكية، تجنب الحديث عن موعد محدد.

وقال في هذا الصدد: “سننسحب.. سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدًا أننا سننسحب بين ليلة وضحايا”.

وكان ترامب أعلن الاثنين أن انسحاب القوات الأمريكية سيتم “ببطء”، خلافًا لما قاله في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان يومها قال: “حان وقت العودة.. إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعًا، وسيعودون جميعًا الآن”.

ويتمركز نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الأكراد بشكل خاص على قتال تنظيم داعش.

وكان العديد من المسؤولين الأمريكيين حذروا من مغبة الانسحاب بشكل سريع من سوريا، ما سيتيح خاصة لروسيا وإيران التفرد في هذا البلد.

واحتجاجًا على قرار الانسحاب هذا، قدم وزير الدفاع جيم ماتيس، استقالته.