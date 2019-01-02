اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط إيران (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين مزارعين وفلاحين بمحافظة أصفهان وسط إيران مع قوات الأمن، خلال مسيرة احتجاجية تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية وحل مشكلة انعدام المياه التي أثّرت على زراعتهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية أن “المئات من الفلاحين والمزارعين خرجوا، صباح اليوم، في وسط محافظة أصفهان للتظاهر ضد حكومة الرئيس حسن روحاني؛ بسبب عدم حل مشكلة انعدام المياه وقيام الحكومة بنقل ماء المحافظة إلى محافظة يزد”.

فوري????????????????

كشاورزان خوراسگان اصفهان

در محاصره نيروهاي سركوبگر pic.twitter.com/00mrMsO3WZ — Absolute Chaos (@ashobmotlagh) January 2, 2019

وهتف المتظاهرون ضد القوات الأمنية خلال الصدامات “أنتم بلا شرف.. قوات الأمن تحمي وتدافع عن السارقين”.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، واصفين “روحاني بأنه صاحب الوعود الكاذبة”، “والشعب لم يشهد مثل هذا الظلم”.

▫️کشاورزان معترض شرق اصفهان در ادامه اعتراضاتشان به خیابانی های #اصفهان آمده و در مقابل نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی شعار می دهند:نیروی انتظامی،حامی دزدها نشو pic.twitter.com/24AyEW5w4U — ایران وایر (@iranwire) January 2, 2019

بدورها، قالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات: إن قوات أمنية أصبحت تتمركز أمام مباني ومؤسسات الحكومة خوفًا من انتقال الاحتجاجات إلى تلك المباني.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، قدم 18 عضوًا في البرلمان الإيراني ممثلين عن محافظة أصفهان استقالتهم إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني؛ بسبب ما وصفوه تجاهل الحكومة لمطالب الفلاحين والمزارعين في المحافظة، لكنهم عدلوا عن تلك الاستقالة بعد وعود حكومية بحل الأزمة.

مردم و نیروهای سرکوب گر خامنه ایی در دوران اصلاح طلبان‌. #كشاورزان_اصفهان ۱۲ دی ۹۷. چهارشنبه pic.twitter.com/MkrPGw1U4U — vania???????????? (@vaniiia80) January 2, 2019

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، كشف رئيس مركز مكافحة الجفاف وإدارة الأزمات في الأرصاد الجوية الإيرانية، شاهرخ فاتح، أن 97% من مساحة بلاده تعاني مشكلة الجفاف.