ميانمار.. اشتباكات بين الشرطة ومتمردين بولاية راخين وسط نزوح الآلاف

اشتبكت الشرطة في ميانمار، اليوم الأربعاء، مع متمردين في ولاية راخين المضطربة غربي البلاد، مع استمرار قتال عنيف بين قوات الأمن وجماعة مسلحة تمثل فصيلًا عرقيًّا بوذيًّا في الولاية.

وقالت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) الحكومية، إن شرطيًّا أُصيب بجروح بالغة عندما تعرضت شرطة حرس الحدود للهجوم من قبل نحو 30 رجلًا مسلحين “بأسلحة صغيرة وثقيلة”، أمس الثلاثاء، قرب قرية سايتاونج بمنطقة بوتيداونج.

ونفى خين تو خا، المتحدث باسم جيش أراكان، أن تكون الجماعة هاجمت الشرطة، لكنه قال إنها اشتبكت بالفعل مع قوات الأمن الحكومية في سايتاونج، أمس الثلاثاء.

وأضاف لرويترز، اليوم الأربعاء، أن المئات من شرطة حرس الحدود انتشروا في مناطق بعيدة عن الحدود مع بنغلاديش في إطار هجوم أكبر للجيش على الجماعة.

وتابع “واليوم بدأ القتال الساعة الثامنة صباحًا” في موقع آخر.

وامتنع الميجر جنرال تون تون ني، المتحدث باسم الجيش، عن التعليق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الاثنين، إن 1500 شخص نزحوا؛ بسبب القتال في راخين، الأسبوع الماضي، علاوة على حوالي ألف نازح منذ بدء الاشتباكات في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر المكتب، أن السلطات وجماعات إغاثة محلية وأجنبية تقدم المساعدة للنازحين.

وأعلن جيش ميانمار، الشهر الماضي، تعليق القتال في شمال وشمال شرق البلاد لمدة أربعة أشهر في سبيل إطلاق محادثات سلام متعثرة مع الجماعات المسلحة، ولا يشمل تعليق القتال ولاية راخين، ما أثار شكوكًا حول استعداد الجيش لوضع حد لكل الصراعات في ميانمار.

وشنّ الجيش حملة في راخين عام 2017 أسفرت عن فرار ما يربو على 730 ألفًا من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة، واندلع القتال في الآونة الأخيرة مع جيش أراكان، الذي يقول إنه يمثل عرق راخين، وهو فصيل عرقي بوذي يمثل الغالبية في الولاية.