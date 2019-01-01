إصابة موظفين أمميين في قصف قاعدة عسكرية لـ”أميصوم” بمقديشو

أصيب اثنان من الموظفين الأمميين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعي استهدف أكبر قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال “أميصوم”.

وندد المبعوث الأممي الخاص للصومال، نيوكلاس هيثم، بالقصف الذي استهدف مجمع الأمم المتحدة الرئيس في مقديشو.

قال نيوكلاس، في بيان على حسابه بموقع “تويتر”، إن 7 قذائف هاون سقطت على المكاتب الأممية بمركز حلني العسكري ما أدى إلى إصابة موظفين أمميين بجروح متوسطة.

وأضاف المبعوث الأممي أن استهداف الموظفين الأممين “أمر غير مقبول وقد يصل إلى حد انتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأوضح نيوكلاس أنه لا يمكن تقديم أي برنامج سياسي في ظل العنف، الذي يستهدف عمدًا موظفي المنظمات الدولية، الذين يعملون على توطيد السلام وتعزيز مؤسسات الحكومة.

ويعد مركز حلني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأفريقية “أميصوم” حيث يضم مكاتب أممية ومؤسسات دولية إلى جانب سفارات أجنبية.

من جهتها، أعلنت حركة “الشباب” الصومالية مسؤوليتها عن القصف المدفعي، في بيان نشر على موقع إذاعة أندلس المحسوب عليها.

ونقل الموقع عن مسؤول في الحركة قوله إن فرقة المدافع لمقاتلي الشباب أطلقت 7 قذائف هاون على مركز حلني العسكري بمقديشو.

وأضاف البيان أن القصف أسفر عن خسائر بشربة في صفوف قوات “أميصوم” وموظفين أمميين.