إيران تعيّن امرأة سنية بمنصب سفيرة في هذا البلد

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الثلاثاء، تعيين قائمقام قضاء “قصر قند” بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، حميرا ريغي، وهي من الطائفة السنية، بمنصب سفير لإيران في سلطنة بروناي.

وستكون حميرا ثالث سفيرة إيرانية يتم تعيينها بهذا المنصب منذ عام 1979، وهي واحدة من الناشطات البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان، وعينت عام 2014 في منصب قائمقام قضاء “قصر قند”، وشغلت سابقًا مديرة ناحية جابهار جنوب شرق إيران.

وفي 18 من يوليو/ تموز الماضي، عين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بروين فرشجي، بمنصب سفيرة جديدة لإيران في فنلندا، وهي ثاني امرأة يتم تعيينها بعد تعيين المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بمنصب سفيرة في ماليزيا.

وكانت فرشجي قد تسلمت منصب نائب منظمة حماية البيئة لمدة خمس سنوات، فيما هاجمت وسائل إعلام إيرانية متشددة روحاني بسبب موافقته على تعيينها بمنصب سفيرة لإيران في فنلندا؛ بذريعة أنها تحمل جنسية مزدوجة.

وبعد انتخابه منذ عام 2013، طلب روحاني من وزرائه تعيين نساء في مناصب مهمة، مؤكدًا أنه “لن يرضى بالتمييز” في حكومته، وقد سمى بنفسه ثلاث نساء من بين أحد عشر نائبًا للرئيس.

ويمكن للمرأة الإيرانية أن تكون نائبة وحتى وزيرة، لكنها لا تستطيع أن تكون قاضية ولا يُسمح لها بالترشح لرئاسة الجمهورية.