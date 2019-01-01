ترامب يهنئ خصومه وإعلام “الأخبار الكاذبة” بمناسبة العام الجديد

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خصومه وما وصفه بـ”إعلام الأخبار الكاذبة”، بمناسبة قدوم العام الجديد.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: “عام سعيد للجميع، بمن فيهم الحاقدون وإعلام الأخبار الكاذبة!”.

وتشهد العلاقة بين ترامب وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية توترًا، واتهم في عديد من المناسبات بعضها بالكذب.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “2019 سيكون عامًا رائعًا لأولئك الذين لا يعانون من متلازمة الاضطراب من ترامب. اهدأوا واستمتعوا بما هو قادم. أشياء عظيمة تحدث لبلدنا”.

واستقبلت الولايات المتحدة العام 2019 باحتفالات كبيرة عشية رأس السنة، وأطلقت منتصف ليلة أمس الكرة المضيئة من فوق إحدى ناطحات السحاب في نيويورك إيذانًا بقدوم العام الجديد، وهو تقليد تتبعه منذ العام 1907.